Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. Есть четверо пострадавших – мужчины, сотрудники предприятия. Они оставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», – написал он в Telegram.

В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, уточнил Гладков. Кроме того, под обстрел ВСУ попали села Новая Таволжанка и Козинка. Пострадавших среди населения нет, однако снаряды повредили линии электропередач, из-за чего несколько населенных пунктов остались без электричества.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 27 мая, в результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один человек – охранник предприятия. При обстреле пострадали 15-летняя девочка – она получила ранения ног – и 17-летний мальчик, который был контужен.Они госпитализированы в детскую областную больницу.