В Польше создадут комиссию по «российскому влиянию» на безопасность страны Фото: Shutterstock

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по расследованию «российского влияния» на принимаемые властями страны решения.

Как сообщил на брифинге польский лидер, специальная государственная комиссия призвана «выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет». По словам Дуды, Россия «многие годы разными способами пыталась влиять на политику других стран». Он призвал создать аналогичную комиссию и в Евросоюзе.

Тем временем оппозиция Польши назвала решение о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния политизированным. По ее мнению, комиссия будет вести борьбу с известными политиками, например, с экс-премьером Польши Дональдом Туском, в преддверии парламентских выборов в стране.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным России государством. Польское руководство буквально заходится в истериках русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ.