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НовостиПолитика29 мая 2023 10:28

В Польше создадут комиссию по «российскому влиянию» на безопасность страны

Она призвана выявить влияние РФ за последние 20 лет, объяснил президент Дуда
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Польше создадут комиссию по «российскому влиянию» на безопасность страны

В Польше создадут комиссию по «российскому влиянию» на безопасность страны

Фото: Shutterstock

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по расследованию «российского влияния» на принимаемые властями страны решения.

Как сообщил на брифинге польский лидер, специальная государственная комиссия призвана «выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет». По словам Дуды, Россия «многие годы разными способами пыталась влиять на политику других стран». Он призвал создать аналогичную комиссию и в Евросоюзе.

Тем временем оппозиция Польши назвала решение о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния политизированным. По ее мнению, комиссия будет вести борьбу с известными политиками, например, с экс-премьером Польши Дональдом Туском, в преддверии парламентских выборов в стране.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным России государством. Польское руководство буквально заходится в истериках русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ.