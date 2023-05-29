Российские войска поразили ангар с военной техникой в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские войска поразили ангар с вооружением и военной техникой украинской 126-й бригады территориальной обороны, которая была расположена в районе Берислава Херсонской области.

«В районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Авдеевка были поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад вооружения 110-й механизированной украинского бригады.

Напомним, в понедельник, 29 мая, пресс-служба государственной администрации в Хмельницкой области заявил о повреждениях военного объекта в результате взрывов в регионе. Кроме того, по его словам, из строя было выведено пять летательных аппаратов, а также начали работу по ремонту взлетно-посадочной полосы.