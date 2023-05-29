Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта и авиатехники Фото: REUTERS

Военный объект и авиатехника получили повреждения в результате взрывов в Хмельницкой области Украины. Такое заявление в понедельник, 29 мая, сделала пресс-служба государственной администрации в регионе.

«Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный», - сказано в заявлении пресс-службы, где также сообщается о том, что из строя было выведено пять летательных аппаратов, а также начали работу по ремонту взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, сообщается, что сейчас продолжают работы по локализации пожаров на складах хранения боевых материальных ценностей и горюче-смазочных материалов.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, была объявлена воздушная тревога на всей украинской территории. Позже СМИ Украины сообщали о взрывах в Киевской, а также Полтавской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях Украины.

Как писал сайт KP.RU, в Киевской области сообщали о повреждении объектов инфраструктуры.