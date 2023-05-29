Российские войска нанесли удар по аэродромам ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли удар объектам на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего были поражены командные пункты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

«Нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах … В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили ангар с вооружением и военной техникой украинской 126-й бригады территориальной обороны, которая располагалась в районе Берислава Херсонской области, а также командно-наблюдательный пункт подразделения и склад вооружения 110-й механизированной бригады в пункте Авдеевка.