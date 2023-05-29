Российские войска пресекли действия двух диверсионных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», – сказано в сводке ведомства в Telegram.

Как сообщили в российском военном ведомстве, за прошедшие сутки ВС России поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Всего на Купянском направлении были уничтожены до 65 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30 Вооруженных сил Украины.

Напомним, на прошлой неделе российские военнослужщие из Южной группировки войск взяли в плен две группы ВСУ в Донбассе. В одной из них было десять человек, в другой – все военнослужащие 81 бригады украинской армии. Военные ВСУ были взяты в плен в районе поселка Белогоровка.