Российские военные взяли в плен две группы ВСУ в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военнослужщие из Южной группировки войск взяли в плен две группы Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как рассказал РИА Новости боец, участвовавший в операции, в одной из взятых в плен групп было десять человек, в другой – все военнослужащие 81 бригады ВСУ. Украинские военные были взяты в плен в районе поселка Белогоровка, уточнил собеседник агентства.

Напомним, в апреле четыре российских военных взяли в плен 12 украинских солдат в Артемовске в ходе переговоров.

До этого российские войска взяли в плен под Артемовском шестерых украинских солдат 110 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Все шесть бойцов сложили оружие добровольно, после чего сдались в плен.

Ранее KP.RU рассказывал о беседе с одним из пленных украинских военнослужащих, который рассказал о текущем положении дел в рядах ВСУ. По его словам, в украинской армии служит большое количество наркозависимых.