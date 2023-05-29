Глава Генштаба Чехии допустил возможность войны НАТО с Россией Фото: REUTERS

Прямое вооруженное столкновение НАТО с Россией возможно, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка.

«Война между РФ и Североатлантическим альянсом, что нам представляется как самый плохой сценарий, не является невозможной», – заявил он в ходе конференции «Внутренняя безопасность и устойчивость государства» в парламенте Чехии.

По словам Ржехки, власти республики стараются подготовиться к вероятному интенсивному конфликту Россией, которая очень хорошо технически подготовлена. Как отметил глава Генштаба Чехии, РФ «находится на траектории конфликта с альянсом», поэтому Прага, имея обязательства перед НАТО, должна будет активно участвовать в противостоянии с Россией.

Напомним, Североатлантический альянс разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с РФ. Ранее НАТО не видела необходимости составлять такие планы, поскольку участвовала в конфликтах меньшего масштаба, например, в Афганистане или Ираке, сообщал Reuters.