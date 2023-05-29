Минтруд предупредил о сокращении численности женщин 30-39 лет в России на 33,8% к 2030 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Численность женщин от 30 до 39 лет сократится в России на 33,8% к 2030 году, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«На пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, она традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей – 58% вторых рождений и 68% третьих. Вот они пройдут пик, и начинается медленное снижение – уйдет к 2030 году 4,1 миллиона», – сказала она на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

Как уточнила замглавы Минтруда России, к 2030 году численность женщин фертильного возраста снизится с 12 миллионов до 7,9 миллиона человек. По ее словам, количество женщин 20-29 лет к 2030 году увеличится с 7,2 до 7,9 миллиона – на них приходится 44% рождений.

Напомним, ранее Росстат выяснил, что 71,6% россиянок желают иметь до двух детей. Как следует из исследования службы, единственного ребенка желают 23% жительниц России, двух – 48%, троих – 18,9%, четверых – 2,9%, пятерых и более – 1,9%.