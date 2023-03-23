Росстат выяснил, сколько детей хотят иметь россиянки

Подавляющее большинство россиянок желает иметь детей Фото: pixabay.com

97,6% россиянок хотят иметь детей, из них 71,6% - от одного до двух. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как следует из исследования службы, единственного ребенка желают 23% (в 2017 году – 17%) жительниц страны, двух – 48% (48%), троих – 18,9% (19,2%), четверых – 2,9% (3,4%), пятерых и более – 1,9% (2,2%).

В то же время, выросла доля российских гражданок, которые заявили о том, что не хотят заводить детей. Их стало 2,4%, в то время как пять лет назад этот показатель составлял только 2%.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поручил правительству добиться в этом году увеличения ожидаемой продолжительности жизни и роста рождаемости.

Напомним, РФ продолжает расширять поддержку для семей с детьми. С 2023 года еще больше родителей могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. Социальный фонд России (СФР) назначил уже около 40 тысяч таких выплат по новым правилам. Кому полагается эта мера поддержки и как ей воспользоваться, читайте в материале "Комсомольской правды".