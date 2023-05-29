Наблюдатели от ОБСЕ отказались признать президентские выборы в Турции честными Фото: Юлия СМИРНОВА

Президентские выборы в Турции не были честными и свободными, хотя и прошли хорошо, дав жителям возможность выбора между двумя альтернативами, заявили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Второй тур прошел хорошо и дал избирателям возможность выбирать между реальными политическими альтернативами, но характеризовался все более подстрекательскими и дискриминационными формулировками в период предвыборной кампании», – говорится на сайте ОБСЕ.

По мнению наблюдателей от организации, предвзятость СМИ и ограничения свободы выражения мнений сформировали неравные условия и способствовали неоправданному преимуществу действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как заявили в ОБСЕ, сторонники оппозиции столкнулись перед вторым туром выборов с запугиваниями и преследованиями.

Как писал сайт KP.RU, накануне ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки бюллетеней он получил более 52% голосов и обеспечил победу над своим соперником – единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.