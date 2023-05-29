Поддержка Украины обернется катастрофой для Запада, считают эксперты Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

После окончания конфликта на Украине оружие, которое поставили Киеву западные партнеры, начнет попадать на черный рынок и в будущем может применяться против Запада. К такому выводу пришли эксперты NRC.

— Конечно, западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или Франции, — заявил американский исследователь, который дал комментарий изданию, но пожелал остаться анонимным.

Также в публикации отмечается, что после окончания украинского конфликта преступные формирования в Европе могут воспользоваться легкой доступностью различного оружия и всеобщим хаосом, поэтому странам ЕС стоит бить тревогу уже сейчас.

Ранее Дмитрий Медведев предостерег Запад от накачки Украины вооружением и поставки Киеву ядерного оружия. Он не исключил, что при определенных конфронтациях между Россией и НАТО может дойти и до превентивного ядерного удара.