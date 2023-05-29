Польшу призывают развязать ядерный конфликт для спасения Украины Фото: REUTERS

Польша должна развязать ядерный конфликт для спасения Украины. Такое заявлении сделал бывший сотрудник австралийского Министерства обороны Малколм Дэвис, слова которого приводит издание Do Rzeczy.

При этом обозреватель Павел Лисицкий в статье для этого издания назвал абсурдом слова западных экспертов о том, что не стоит бояться начала ядерного конфликта.

— Я бы хотел услышать от этого эксперта о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики, — заявил Лисицкий.

Обозреватель также отметил, что на Западе начали все чаще говорить о недопустимости заморозки конфликта на Украине или победы Москвы, но они не понимают, какие последствия может принести такая риторика. Это может обернуться катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы.

Лисицкий также добавил, что о продвижении подобных нарративов не корректно размышлять, находясь за океаном от происходящего.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что вероятность «ядерного апокалипсиса» будет напрямую зависеть от разрушительности оружия, которым Запад снабжает Украину.