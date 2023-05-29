МИД Чехии определил Россию «угрозой» для Европы на ближайшие десять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия в своей внешней политике исходит из того, что Россия будет представлять для Европы угрозу в течение ближайших десяти лет, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

«Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу Европе в течение десятилетия», – сказал глава чешского МИД в ходе международной конференции по безопасности GLOBSEC.

Как отметил министр, сейчас Европа еще не готова к затяжному конфликту с Россией, однако каждый новый пакет санкций в отношении Москвы приближает Евросоюз к «более выгодной позиции».

Напомним, ранее глава Генштаба Чехии Карел Ржехка допустил возможность войны НАТО с Россией. По его мнению, РФ находится на траектории конфликта с альянсом, и чешские власти стараются подготовиться к вероятному интенсивному конфликту с Москвой.