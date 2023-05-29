Путин подписал соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение заключается сроком на пять лет, и в соответствии с ним Киргизия передает РФ земельный участок площадью пять гектаров на период действия документа для размещения российской ПВО.

Также в соглашении есть пункт об автоматическом продлении после окончания срока деятельности при отсутствии желания сторон его расторгнуть.

Напомним, что ранее, в преддверии Дня Победы, Владимир Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время беседы они вспоминали о героизме советских воинов, а также отмечали положительную динамику отношений между двумя странами во многих сферах.