МВД РФ предложило создать институт репатриации россиян с освобождением от теста по русскому языку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МВД России предложило создать институт репатриации сограждан в РФ без обязательного теста по русскому языку.

Как сказано в пояснительной записке к проекту указа, от подтверждения владения русским языком предлагается освободить соотечественников, которые постоянно проживают на территории недружественных стран. К таким лицам предлагается отнести граждан России, которые проживали за границей постоянно до 24 февраля прошлого года.

Кроме того, от теста по русскому языку МВД РФ предложило освободить россиян из из Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии. По мнению авторов проекта указа, в Россию из недружественных стран переезжают в основном те, кто свободно говорит на русском языке, а «распространение требования ‎о подтверждении владения языком на данную категорию лиц вызовет у них недоверие к РФ».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу переселения соотечественников, согласно которым заявления на участие в программе будут приниматься при условии владения заявителями русским языком на уровне, достаточном для устного и письменного общения.