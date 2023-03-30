Путин внес изменения в программу содействия переселению соотечественников в Россию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу переселения соотечественников. Указ президента опубликован на государственном сайте правовой информации. Согласно новым поправкам, заявления на участие в программе от граждан, живущих за границей России, будут приниматься при условии владения заявителями русским языком на уровне, достаточном для устного и письменного общения.

Отдельно в указе сказано, что для иностранных граждан данные требования также будут актуальны при заявке на участие в программе переселения. Владение русской речью можно будет подтвердить как документами о получении соответствующего образования, так и через собеседование. Для соотечественников, живущих за пределами страны, будет предусмотрено онлайн тестирование.

Также в указе сказано, что для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины подтверждать владение языком не является обязательным требованием.

Сайт KP.RU недавно рассказывал о том, что тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию. Европейцы бегут от гиперинфляции, забастовок, космических налогов, ЛГБТ-пропаганды, а главное - от повальной русофобии в Западных странах. Также недавно мы рассказывали, что множество граждан США хотят вернуться в Россию, но им мешает российское миграционное законодательство.