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НовостиВ мире29 мая 2023 16:19

Представители сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово

В результате столкновения были ранены два человека
Роман ПОЛОСИКОВ
Представители сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово

Представители сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово

Фото: REUTERS

В Косово представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов. В населенном пункте Звечан слышна стрельба и звуки ударных бомб. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

Позже стало известно, что в результате столкновения были ранены два человека.

Также в публикации сербского издания сообщили, что силовики применили слезоточивый газ, а атака была проведена силами КФОР, которые выступают под эгидой НАТО и должны отвечать за обеспечение стабильности в Косово.

Помимо этого, вице-президент «Сербского списка» Игорь Симич перед этим призвал всех, кто собрался перед зданием муниципалитета, сесть на землю с поднятыми вверх руками. В тот момент там было более тысячи человек.

Ранее KP.RU писал, что этнические сербы в Косово вступили в столкновение с полицией при попытке проникнуть в здание местной администрации.