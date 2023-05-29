Представители сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово Фото: REUTERS

В Косово представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов. В населенном пункте Звечан слышна стрельба и звуки ударных бомб. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

Позже стало известно, что в результате столкновения были ранены два человека.

Также в публикации сербского издания сообщили, что силовики применили слезоточивый газ, а атака была проведена силами КФОР, которые выступают под эгидой НАТО и должны отвечать за обеспечение стабильности в Косово.

Помимо этого, вице-президент «Сербского списка» Игорь Симич перед этим призвал всех, кто собрался перед зданием муниципалитета, сесть на землю с поднятыми вверх руками. В тот момент там было более тысячи человек.

Ранее KP.RU писал, что этнические сербы в Косово вступили в столкновение с полицией при попытке проникнуть в здание местной администрации.