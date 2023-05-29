Этнические сербы в Косово вступили в столкновение с полицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере Косово этнические сербы пытались проникнуть в здание местной администрации и вступили в столкновение с полицейскими. Об этом сообщает издание Associated Press.

В связи с этим в еще трех общинах органы правопорядка начали охранять административные здания от недовольных. Полицейские Косово совместно с действующими под эгидой НАТО силами КФОР оцепили здания органов власти в общинах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Косовска-Митровица.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности, а позже боевые подразделения начали занимать позиции у администрации Косово.

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово может перерасти в военный конфликт и сейчас находится на предельном уровне.

В МИД России осудили провокации Косово против сербов, а также добавили, что ответственность за это лежит на плечах США и ЕС.