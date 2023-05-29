Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором тепло поздравил его с переизбранием на пост президента.

Помимо этого Путин подчеркнул высокий вклад турецкого лидера в развитие отношений между Россией и Турцией в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Также он подчеркнул, что поддержка, которую оказал народ Турции своему лидеру, может открыть дополнительные перспективы для расширения двустороннего сотрудничества во всех направлениях.

Эрдоган поблагодарил Путина за поздравления и в свою очередь подтвердил, что настроен на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке и продолжит лично контактировать с российским лидером.

Ранее Владимир Путин в поздравлении Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что итоги голосования — результат самоотверженной работы главы турецкой республики на благо своего народа.