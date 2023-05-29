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НовостиПолитика29 мая 2023 19:46

Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и NASA об интегрированных полетах

Возможно подписание дополнения к договоренности в отношении полетов экипажей двух стран
Роман ПОЛОСИКОВ
Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и NASA об интегрированных полетах

Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и NASA об интегрированных полетах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Российской Федерации одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по возможности дополнения к текущей договоренности о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Его подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Текущее соглашение было подписано еще в июле 2022 года, а первый полет состоялся осенью. Тогда американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на «Союзе МС-22», а уже через пару недель россиянка Анна Кикина совершила полет на Crew Dragon.

Изначально в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах планировалось три миссии к МКС, однако обе стороны соглашения не исключали возможного ее продления.

Ранее KP.RU рассказывал, что у России появится своя космическая станция, а работы по ее созданию начнутся в 2024 году. МКС способна долетать до 2028 года, а ее преемницей станет новая российская орбитальная станция РОС.