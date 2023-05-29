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НовостиВ мире29 мая 2023 20:08

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине в телефонном разговоре

Также они обсудили региональные вопросы
Роман ПОЛОСИКОВ
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине в телефонном разговоре

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине в телефонном разговоре

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

— Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента, — заявили в канцелярии.

Напомним, что ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом турецкой республики, где российский лидер поздравил его с победой на выборах и подчеркнул его высокий вклад в развитие отношений между Россией и Турцией.

Помимо этого Путин добавил, что поддержка, оказанная Эрдогану турецким народом, открывает дополнительные перспективы для расширения российско-турецкого сотрудничества. Президент Турции поблагодарил российского лидера за поздравление и подтвердил, что готов продолжать совместную работу.