Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине в телефонном разговоре Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

— Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента, — заявили в канцелярии.

Напомним, что ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом турецкой республики, где российский лидер поздравил его с победой на выборах и подчеркнул его высокий вклад в развитие отношений между Россией и Турцией.

Помимо этого Путин добавил, что поддержка, оказанная Эрдогану турецким народом, открывает дополнительные перспективы для расширения российско-турецкого сотрудничества. Президент Турции поблагодарил российского лидера за поздравление и подтвердил, что готов продолжать совместную работу.