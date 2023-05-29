Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о нежелании Запада мириться с независимой Россией Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор, беседуя с журналистом Стивеном Гарднером, заявил о том, что коллективный Запад попросту не может смириться с независимой и сильной Россией, для них сама мысль об этом неприемлема.

«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же, это преступление, и мы хотим уничтожить её за это», - говорит военный.

Именно это, в том числе, стало причиной нежелания НАТО содействовать мирному решению украинского конфликта, так как западные лидеры не способны признать поражение. Американцам, а также ведущим игрокам Евросоюза, всегда нужно было демонстрировать некое превосходство над Россией, и их всегда раздражало то, что РФ развивается собственным путём, со своей национальной идентичностью и культурой.

Макгрегор добавил, что западные ценности, которые «цивилизованный мир» навязывал всем кому мог, сейчас начинают демонстрировать свою несостоятельность. Многие европейцы, и американцы в том числе, склоняются к России, так как видят тот упадок, к которому их страны привели новые ценности.

Ранее KP.RU сообщил о том что, по оценкам Макгрегора, из-за помощи Украине у США осталось совсем немного оружия в личных резервах.