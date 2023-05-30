Президент Сербии Вучич встретится с послами России и Китая из-за обострения в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич назначил две встречи с российским и китайским послами, на вторник, 30 мая 2023 года. Поводом для экстренного собрания стало обострение ситуации в Косово и Метохии, которое Вучич планирует обсудить с Москвой и Пекином. Об этом сообщили в пресс-службе администрации сербского лидера.

«Президент встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11:00 (12:00) мск», - говорится в сообщении.

Встреча с послом Китая Чен Бо назначена на тот же день, через час после начала разговора с представителем России в Сербии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил о рисках начала полноценного вооружённого конфликта в Косово. По его словам, напряжённость в регионе достигла максимального предела, а сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности.