Обязательную маркировку детской воды введут в России с 1 сентября 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Российской Федерации утвердило специальную маркировку для детской воды, продающейся в магазинах страны. Производители будут обязаны наносить её на свою продукцию, начиная с 1 сентября 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Участники оборота <…> наносят средства идентификации на указанную упакованную воду и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на указанную упакованную воду и вводе ее в оборот с 1 сентября 2023 года, а также сведения об обороте и выводе из оборота указанной упакованной воды с 1 марта 2024 года», - говорится в документе.

Реваз Юсупов, замгендиректор Центра развития перспективных технологий, рассказал агентству РИА Новости о том, что более 60 % отечественных производителей детской воды заранее подготовили свои предприятия к появлению маркировки. Вводится же таковая ради одной цели - сократить количество подделок и случаев фальсификации продукции, употребляемой детьми.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России начали разрабатывать новый стандарт армейской аптечки, в которую будет включён препарат от удушья.