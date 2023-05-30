WSJ: Китай отказал США в проведении встречи министров обороны в Сингапуре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай отклонил приглашение министра обороны США Ллойда Остина о встрече глав оборонных ведомств в Сингапуре. Запрос в КНР из Вашингтона отправили ещё в начале мая, и только сейчас американцы получили ответ, который был отрицательным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне.

«Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе», - говорится в публикации.

Ещё в середине мая 2023 года Остин заявлял о том, что очень рассчитывает на встречу с китайским коллегой 2-4 июня, на форуме «Шангри-Ла диалог». Это, якобы, позволило бы поддерживать диалог, и не допустить эскалации негативных отношений между США и Китаем.

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