NBC: Вооружённое насилие в США привело к 16 смертям за последние выходные Фото: REUTERS

Вооружённое насилие в США - не новость, и каждые выходные в Штатах происходит множество разнообразных преступлений. В минувший уикенд, на который выпал День поминовения, например, от рук вооружённых людей погибли не менее 16 граждан США, а счёт пострадавшим идёт на десятки. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Не менее 16 убиты, десятки ранены в случаях стрельбы в США на протяжении выходных ко Дню поминовения», - говорится в информационной сводке.

Местность, при этом, для преступников совершенно не важна. По данным журналистов, убивали людей и на пляжах, и в жилых домах, в спальных районах, школах и даже во время мотопробега. Напомним, что борьба с вооружённым насилием в Штатах была одним из главных лозунгов нынешнего президента Джо Байдена.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в конце марта 2023 года в американском Нэшвилле устроили стрельбу в школе.