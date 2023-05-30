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НовостиОбщество30 мая 2023 0:00

Рейд на западе Москвы закончился задержанием 49 мигрантов за нарушение правопорядка

В общей сложности составлено 26 протоколов по КоАП РФ
Сергей КУДРИН
Рейд на западе Москвы закончился задержанием 49 мигрантов за нарушение правопорядка

Рейд на западе Москвы закончился задержанием 49 мигрантов за нарушение правопорядка

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранители провели рейд на западе Москвы, во время которого были задержаны почти полсотни мигрантов. В отношении них составлено 26 административных протоколов, о чём сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе проведения профилактических мероприятий 28 мая сотрудниками полиции в ЗАО города Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы 49 граждан», - заявили в ведомстве.

На нарушителей составили 26 протоколов по КоАП, по следующим статьям: 18.8 - нарушение иностранцем правил въезда на территорию РФ, 20.1 - мелкое хулиганство, а также 19.3 - неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России разработан проект федерального закона, предполагающий введение режима контролируемого пребывания для мигрантов. Что это значит для граждан других стран, какие будут правила и требования, а также о санкциях за нарушение оных - читайте в нашем материале.