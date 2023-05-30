Рейд на западе Москвы закончился задержанием 49 мигрантов за нарушение правопорядка Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранители провели рейд на западе Москвы, во время которого были задержаны почти полсотни мигрантов. В отношении них составлено 26 административных протоколов, о чём сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе проведения профилактических мероприятий 28 мая сотрудниками полиции в ЗАО города Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы 49 граждан», - заявили в ведомстве.

На нарушителей составили 26 протоколов по КоАП, по следующим статьям: 18.8 - нарушение иностранцем правил въезда на территорию РФ, 20.1 - мелкое хулиганство, а также 19.3 - неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

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