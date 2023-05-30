СМИ: военкомы на Украине богатеют на взятках от уклоняющихся призывников Фото: REUTERS

Военные комиссары на Украине непомерно богатеют в нынешних обстоятельствах, когда оставшиеся непризванными украинцы всеми силами пытаются избежать вступления в ряды ВСУ, и готовы платить за это огромные деньги. О повальной коррупции, на которой обогатился каждый военком Украины, рассказал обозреватель украинского издания «Страна», со ссылкой на источник в командовании ВСУ.

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», - говорит один из неназванных собеседников издания.

Как заявил источник, украинские военкомы стали равны «богам», в глазах простого украинца, так как от их решения зависит, отправят ли их на смерть, или нет. В итоге, отсрочка от призыва, в среднем, стоит на Украине порядка 12 тыс. долларов. За эти деньги призывник получает возможность либо три месяца спокойно жить, либо попытаться уехать за границу.

Случаев коррупции, уже неприкрытой и откровенно наглой, становятся всё более частыми, пишет издание. Например, военкома Львовской области уличили в разграблении гуманитарного груза, а также в организации поборов с районных комиссаров.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские СМИ распространили информацию о массовых отказах призывников ехать на передовую, несмотря на любые угрозы.