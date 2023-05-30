Varese News: крушение яхты в Италии унесло жизни троих сотрудников спецслужб и одной россиянки Фото: Анна КИРИЕНКО

В Италии, на озере Лаго-Маджоре, что находится рядом с поселением Лизанца, произошла трагедия. Там сперва перевернулась, а затем и затонула моторная яхта, на борту которой находились 25 человек. Погибли четверо, среди них была и уроженка России, 50-летняя Анна Божкова. Об этом сообщила итальянская газета Varese News.

«Эта женщина российского происхождения давно жила в провинции Варезе вместе с капитаном суда, которое трагически перевернулось в воскресенье 28 мая», - пишет издание.

Одна из подруг погибшей Божковой рассказала, что большую часть жизни женщина проводила вместе с мужем, на этой самой яхте. В момент трагедии на борту судна проходило празднование дня рождения, там собрались 25 человек. Большая часть добралась до берега самостоятельно, вплавь. Других подняли на свои катера спасатели.

Всего погибло четыре человека. Помимо Божковой, остальные жертвы крушения - 53-летний израильтянин, 62-летний и 53-летняя итальянцы. Все трое, согласно опубликованным данным, являлись сотрудниками спецслужб. По предварительным данным, причиной крушения стал внезапно налетевший на судно вихрь.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Минздрав Палестины опубликовал данные о погибшем в секторе Газа гражданине Российской Федерации.