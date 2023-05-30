Новейший российский спутник «Космос-2569» займётся слежкой за объектами ВСУ Фото: Shutterstock

Новый радиолокационный спутник российского производства, называющийся «Космос-2569», он же «Кондор-ФКА», в ближайшее время займётся разведкой военных объектов вооружённых сил Украины. Он сможет отслеживать передвижения противника и обстановку на его территории два раза в сутки, о чём сообщил агентству РИА Новости источник.

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», - говорит собеседник агентства.

Любопытно то, что спутник будет выдавать точную картинку даже при плотной облачности, или иных капризах погоды, что позволит российской армии и разведке отслеживать скопления войск ВСУ, переброску техники, строительство фортификационных сооружений и так далее.

Ранее KP.RU сообщил о том, что первый спутник «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту Земли 27 мая 2023 года. Эти спутники изначально предназначаются для всепогодного, круглосуточного наблюдения за планетой.