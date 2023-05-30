Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По данным РИА Новости, один дрон упал на улице Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

По словам Собянина, в результате атаки дронов несколько зданий в столице России получили незначительные повреждения. Он подчеркнул, что из-за происшествия «никто серьезно» не пострадал.

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося», - добавил Собянин.

Он также призвал жителей Москвы доверять только официальной информации и не распространять непроверенные данные.

Напомним, Украина в последнее время все чаще устраивает налеты беспилотников на регионы РФ. Сайт KP.RU вместе с экспертами разбирался в том, чем Россия может защититься от атак дронов, а также какой ответ последует Киеву.