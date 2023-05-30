Экипаж российской ТОС «Солнцепек» поразил два опорных пункта ВСУ на Южнодонецком направлении Фото: кадр из видео

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили в районе Великой Новоселки склад боеприпасов ВСУ, а зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Стрела-10» – три беспилотных летательных аппарата «Фурия» и два беспилотника «Валькирия» и «Лелека». Несколько таких же дронов были сбиты на Запорожском направлении, сообщили в группировке «Восток».

Напомним, ранее солдаты ВСУ рассказали о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек». Как отметил один из украинских военных, при залпе «Солнцепека» «выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался». По его словам, это оружие «выжигает все, что можно».