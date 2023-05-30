Марочко сообщил о случаях дезертирства в рядах ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно покидали позиции после ударов российских войск на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС России по подразделениям противника отмечено самовольное оставление позиций украинскими боевиками», – рассказал он в беседе с ТАСС.

Командование ВСУ после вскрытия случаев дезертирства оперативно перебросило на Краснолиманское направление дополнительные силы и объявило поиск бежавших со своих позиций, отметил Марочко. По его словам, самовольно оставил позиции примерно взвод солдат ВСУ.

Напомним, ранее военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России, мотострелок с позывным Кореец, рассказал, что стал свидетелем разговора украинских военных, которые говорили о желании оставить свои позиции в Марьинке.