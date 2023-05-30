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НовостиПолитика30 мая 2023 8:01

Зеленский попросил у Южной Кореи системы ПВО

Средства ПВО – это не оружие, а чисто оборонительное оборудование, отметил украинский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский попросил у Южной Кореи системы ПВО

Зеленский попросил у Южной Кореи системы ПВО

Фото: REUTERS

Украина очень нуждается в системах противовоздушной обороны, Южная Корея могла бы помочь Киеву в этом вопросе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Существует ряд ограничений в том, что касается поддержки оружием. Думаю, эти принципы Южной Кореи не должны применяться по отношению к системам обороны и средствам защиты энергосистем. Системы ПВО – это не оружие, а чисто оборонительное оборудование. Мы очень хотим, чтобы Южная Корея поддержала нас в этой области», – сказал он в интервью Chosun Ilbo.

Кроме того, Зеленский заявил о желании получить от Сеула системы раннего предупреждения об авиаударах со стороны Вооруженных сил России. По мнению политика, Украина похожа на Южную Корею 70-летней давности, когда азиатская стран нуждалась в помощи других государств. Благодаря этой поддержке «родилась свободная, демократическая и процветающая Корея», отметил президент Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский, выступая по видеосвязи перед депутатами Национального собрания Южной Кореи, попросил предоставить Киеву военное оборудование, и технику.

Между тем стало известно, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы.