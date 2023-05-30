Украинский десантник рассказал о проблемах с техникой у ВСУ Фото: REUTERS

Военнослужащий подразделения украинских десантников Руслан Костенко, попавший в плен российской армии, рассказал журналистам о нехватке техники в резервах ВСУ. Ранее его подразделение запрашивало у командования боевую технику для сопротивления наступления ВС России на Кременском направлении, но получило только машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет.

“Против техники ничего не было особо. Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали "мотолыгу" и, наверное, пулемет”, — сообщил плененный боец ВСУ.

По словам военного, когда российская армия приступила к штурму позиций ВСУ на этом направлении, им было попросту нечем ответить, а интенсивность работы российской артиллерии в том районе в пять раз выше, чем со стороны Украины.

“Пять к одному на моем участке. Плохая ситуация”, — посетовал Костенко.

Сайт KP.RU уже рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а военкор “Комсомольской правды” Александ Коц раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.

Тем временем издание The Telegraph сообщило, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

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