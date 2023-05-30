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НовостиПолитика30 мая 2023 8:46

Нарышкин заявил о подготовке Вашингтоном боевиков ИГИЛ* для дестабилизации обстановки в Сирии

Их ряды постоянно пополняются террористами, освобожденными из сирийских тюрем, отметил глава СВР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Нарышкин заявил о подготовке Вашингтоном боевиков ИГИЛ* для дестабилизации обстановки в Сирии

Нарышкин заявил о подготовке Вашингтоном боевиков ИГИЛ* для дестабилизации обстановки в Сирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты готовят боевиков ИГИЛ* на своих военных базах для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в арабской республике, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь «умеренной оппозицией», – приводит слова главы СВР пресс-служба ведомства.

По словам Нарышкина, подготовка радикалов осуществляется с американской военной базы «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Как отметил директор СВР, на ней проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, при этом их ряды постоянно пополняются террористами, освобожденными из сирийских тюрем. Нарышкин заявил, что спецслужбы США координируют вылазки боевиков в южных провинциях Сирии, ставят под удар стратегически важную трассу между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

Напомним, ранее глава СВР сообщал, что США используют базу Эт-Танф в Сирии для подготовки боевиков к диверсиям в России.

*Запрещенная в России террористическая организация