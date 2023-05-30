Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции России Фото: REUTERS

Алиса Безродная освобождена от должности заместителя главы Минюста России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", - сказано в опубликованном документе.

Уточняется, что Безродная освобождена от должности с 30 мая 2023 года.

Безродная курировала в министерстве работу департамента государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов и департамента экономического и гражданского законодательства.

С 2010-го по 2016 годы она занимала различные посты в Минюсте РФ, затем четыре года возглавляла департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов, а в 2019 году указом президента была назначена на должность замминистра.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Путин освободил от должности замглавы министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.