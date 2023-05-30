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НовостиПолитика30 мая 2023 10:24

Шойгу озвучил потери ВСУ за май

Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 16 тысяч военных за май 2023 года
Сергей ЧИКОВ
Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 16 тысяч военных за май 2023 года

Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 16 тысяч военных за май 2023 года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

“Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Напомним, недавно издание The Telegraph сообщило, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Сайт KP.RU уже рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а также раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.