Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 16 тысяч военных за май 2023 года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

“Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Напомним, недавно издание The Telegraph сообщило, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Сайт KP.RU уже рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а также раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.