Суд на Украине обязал ГБР возбудить дело о госизмене Зеленского и членов его команды Фото: REUTERS

Суд на Украине обязала Главное бюро расследований страны возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении президента Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной Рады Гео Лерос.

«Обязали открыть уголовное дело по 111 статье («Государственная измена») на Зеленского и ко! Карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование», – написал он в Telegram.

Как заявил депутат, украинский лидер, а также члены его команды, в том числе глава его офиса Андрей Ермак и бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов должны быть допрошены в качестве главных фигурантов «назначения агентов ФСБ в СБУ».

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко написал заявление на Зеленского, потребовав возбудить в его отношении уголовное дело о государственной измене.