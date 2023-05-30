МИД РФ: Россия оставляет за собой право на самый жесткий ответ на атаку БПЛА по Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МИД РФ заявили, что Россия может самым жестким образом ответить на атаку украинских беспилотников по Москве 30 мая.

“Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима”, — говорится в заявлении МИД России.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. Все украинские БПЛА были сбиты средствами РЭБ и системами ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при отражении атаки украинских беспилотников по Москве утром 30 мая профильные российские ведомства продемонстрировали эффективную и слаженную работу.

Песков отметил, что данная атака в очередной раз показала правильность решения о проведении спецоперации на Украине, а также подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.