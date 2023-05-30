Песков отметил эффективную работу профильных ведомств при отражении атаки БПЛА по Москве

Песков прокомментировал атаку украинских БПЛА по Москве 30 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при отражении атаки украинских беспилотников по Москве утром 30 мая профильные российские ведомства продемонстрировали эффективную и слаженную работу.

“Все профильные российские ведомства при атаке беспилотников на Москву и Подмосковье действовали эффективно, система противовоздушной обороны тоже сработала хорошо”, — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что данная атака в очередной раз показала правильность решения о проведении спецоперации на Украине. Отдельно Песков подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, все восемь дронов были сбиты.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

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