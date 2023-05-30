Путин заявил, что обсудит с членами БРИКС выход российских видеоигр в их странах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обсудит с членами БРИКС выход российских видеоигр в их странах. Это произошло после того, как российские разработчики попросили президента о способствовании выхода игр на рынок Китая на выставке, посвященной креативной экономике.

— Мы вставим в переговорный процесс. Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС, — заявил Путин.

Помимо этого президенту рассказали, что российский рынок открыт для китайских игр, а вот отечественные разработчики вынуждены получать лицензии от правительства КНР, которые не выдают, а всего 10-15 лицензий в год стали бы «глотком свежего воздуха».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать участие на саммите БРИКС в ЮАР на должном уровне. По его словам, страна придает большое значение развитию такого формата.