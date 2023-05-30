Песков заявил, что Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 30 мая, сообщил, что Россия придает огромное значение такому формату развития интеграции, как саммит БРИКС. Поэтому РФ на должном уровне примет участие в этом мероприятии в Южно-Африканской Республике.

«Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите», - таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в предстоящем саммите.

Официальный представитель Кремля также пообещал в будущем рассказать о всех деталях участия России в БРИКС.

Напомним, ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что власти республики гарантируют предоставление дипломатического иммунитета всем участникам саммита БРИКС, который пройдет в стране в августе этого года.

Как писал сайт KP.RU, власти Южно-Африканской Республике ожидают, что саммит лично посетит российский лидер. В то же время, в марте этого года не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула юридическую ничтожность этого ордера.