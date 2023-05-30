ВСУ обстреляли пункт временного размещения мирных жителей Белгородской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди, — говорится в сообщении.

Помимо этого глава региона заявил, что лично выехал на место происшествия и все подробности будут позднее.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военнослужащими под Белгородом погиб мужчина, а находящиеся рядом две женщины попали в больницу. В Шебекинском городском округе за сутки 29 мая было зафиксировано 155 прилетов.

Также сообщалось о еще четырех пострадавших, один из которых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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