Путин заявил, что Киев провоцирует Россию на зеркальные действия

По словам президента, совершенная атака является явным признаком террористической деятельности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских беспилотников по Москве 30 мая является провокацией, рассчитанной на зеркальные действия со стороны Кремля.

“Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. <...> Но мы посмотрим, что с этим делать”, — прокомментировал глава государства налет украинских БПЛА 30 мая.

Также Путин отметил, что эта атака является явным признаком террористической деятельности.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости его применения для ударов по территории России – “очередная ложь”.

Также недавно официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.