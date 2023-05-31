Кадыров призвал ввести военное положение по всей стране, фото: vkcom ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву 30 мая 2023 года, заявил о необходимости ввести по всей России военное положение, чтобы уничтожить террористическую власть в Киеве. Об этом Кадыров написал в своих социальных сетях.

«Необходимо <...> использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку (украинскую власть)», - написал глава Чечни.

Кадыров указал на то, что атака беспилотников во вторник не была полезна Киеву ни с тактической, ни со стратегической, ни с психологической точек зрения. Украине этот налёт дронов был нужен только ради отвлечения внимания Запада от военных провалов.

Также чеченский лидер призвал прекратить называть бойцов ВСУ «украинскими военными», и переходить исключительно к термину «террористы», в том числе и по отношению к политикам из Киева. В борьбе с ними Кадыров призывает применять самые жёсткие методы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников террористическим актом.

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