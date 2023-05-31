Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 мая 2023 21:08

Кадыров призвал ввести военное положение по всей стране

Глава Чечни заявил, что атака беспилотников на Москву не принесла Киеву пользы, но террористический режим на Украине должен быть уничтожен всеми доступными боевыми ресурсами
Сергей КУДРИН
Кадыров призвал ввести военное положение по всей стране, фото: vkcom ramzan

Кадыров призвал ввести военное положение по всей стране, фото: vkcom ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву 30 мая 2023 года, заявил о необходимости ввести по всей России военное положение, чтобы уничтожить террористическую власть в Киеве. Об этом Кадыров написал в своих социальных сетях.

«Необходимо <...> использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку (украинскую власть)», - написал глава Чечни.

Кадыров указал на то, что атака беспилотников во вторник не была полезна Киеву ни с тактической, ни со стратегической, ни с психологической точек зрения. Украине этот налёт дронов был нужен только ради отвлечения внимания Запада от военных провалов.

Также чеченский лидер призвал прекратить называть бойцов ВСУ «украинскими военными», и переходить исключительно к термину «террористы», в том числе и по отношению к политикам из Киева. В борьбе с ними Кадыров призывает применять самые жёсткие методы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников террористическим актом.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)