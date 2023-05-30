Путин назвал террористической деятельностью атаку беспилотников на Москву 30 мая 2023

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских беспилотников по жилым домам в Москве имеет явные признаки террористической деятельности.

“Мы говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Два дня назад ударили по штабу военной разведки Украины. Но Киев выбрал запугивание граждан и удары по жилым здания. Явный признак террористической деятельности”, — заявил российский лидер.

Также президент отметил, что подобным образом Киев, вероятно, пытается спровоцировать Москву на ответные действия. При этом Россия, в отличие от Украины, наносит высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости его применения для ударов по территории России – “очередная ложь”.

Склонность властей Украины к террористической деятельности ранее отмечала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина она заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.