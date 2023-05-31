Собянин пообещал помощь москвичам, чьи квартиры пострадали от атаки украинских БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всем жителям Москвы, пострадавшим в той или иной степени от атаки украинских беспилотников утром 30 мая 2023 года, будет оказана всесторонняя помощь. Особенно это касается горожан, чьи квартиры пострадали во время прилёта БПЛА. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин.

«К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана», - написал Собянин.

Также горожанам оказывается и психологическая помощь, всем жителям домов, пострадавших во время атаки, таковая была оказана. Несколько семей обратились к психологам, пятерым горожанам предоставили пункт временного размещения, с отдельными комнатами, горячим питанием.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин оценил работу систем ПВО при атаке беспилотников на Москву.