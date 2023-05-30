Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 мая 2023 14:39

Путин заявил, что ПВО штатно сработала при атаке беспилотников на Москву

При этом, по словам президента, еще есть над чем работать
Сергей ЧИКОВ
Путин заявил, что ПВО штатно сработало при атаке беспилотников на Москву

Путин заявил, что ПВО штатно сработало при атаке беспилотников на Москву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что системы ПВО хорошо справились с отражением удара украинских беспилотников по Москве 30 мая, однако еще есть над чем поработать.

“Система ПВО Москвы сработала штатно. Удовлетворительно. Хотя есть, над чем работать”, — сказал глава государства на выставке, посвященной креативной экономике.

Путин отметил, что российская армия сталкивалась с подобными проблемами в Сирии, однако сравнивать авиабазу в Хмеймиме и Москву нельзя. Тем не менее, задачи, по его словам, понятны – нужно уплотнять ПВО и Россия будет это делать.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что утром 30 мая киевский режим использовал восемь беспилотников самолетного типа в попытке провести теракт в Москве. В ведомстве отметили, что три БПЛА были сбиты системами РЭБ, а пять были уничтожены ЗРК “Панцирь С1”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при отражении атаки украинских беспилотников профильные российские ведомства продемонстрировали эффективную и слаженную работу, а сама атака в очередной раз показала правильность решения о проведении спецоперации на Украине.