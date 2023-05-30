Путин заявил, что ПВО штатно сработала при атаке беспилотников на Москву

Путин заявил, что ПВО штатно сработало при атаке беспилотников на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что системы ПВО хорошо справились с отражением удара украинских беспилотников по Москве 30 мая, однако еще есть над чем поработать.

“Система ПВО Москвы сработала штатно. Удовлетворительно. Хотя есть, над чем работать”, — сказал глава государства на выставке, посвященной креативной экономике.

Путин отметил, что российская армия сталкивалась с подобными проблемами в Сирии, однако сравнивать авиабазу в Хмеймиме и Москву нельзя. Тем не менее, задачи, по его словам, понятны – нужно уплотнять ПВО и Россия будет это делать.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что утром 30 мая киевский режим использовал восемь беспилотников самолетного типа в попытке провести теракт в Москве. В ведомстве отметили, что три БПЛА были сбиты системами РЭБ, а пять были уничтожены ЗРК “Панцирь С1”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при отражении атаки украинских беспилотников профильные российские ведомства продемонстрировали эффективную и слаженную работу, а сама атака в очередной раз показала правильность решения о проведении спецоперации на Украине.